Ilfattoquotidiano.it - Accuse del Libano ad Israele per ripetute violazioni del cessate il fuoco. Almeno 21 morti a Gaza

L’esercito libanese accusadi aver violato ripetutamente ilil, in vigore da poche ore. Le forze armate di Beirut segnalano in particolare un raid aereo contro una base Hezbollah nelmeridionale. Inoltre, un drone dell’aeronautica militare israeliana ha attaccato un veicolo libanese nella zona del villaggio di Markaba, nel sud del Paese, due persone sono rimaste ferite.Agli sfollati del sud delnon è ancora permesso rientrare nei loro villaggi in base all’accordo. I militari israeliano hanno infatti ha 60 giorni per ritirarsi. L’esercito libanese ha avvertito i cittadini che tornano nei villaggi e nelle città del confine meridionale libanese, principalmente nei distretti di Tiro, Bint Jbeil e Marjayoun, di non avvicinarsi alle aree in cui si trovano le forze nemiche, poiché potrebbero essere esposti alnemico.