Volterra-Elia antisismico: "Lavori come in Giappone"

Alin: l’intervento di adeguamento sismico di due corpi del complesso scolastico di Torrette è cominciato lo scorso gennaio e dovrebbe essere completato entro marzo 2026. Costo complessivo circa 9 milioni di euro, da fondi Pnrr. L’intervento, che consiste nell’inserire alla base di circa duecento pilastri una specie di ammortizzatore, denominato isolatore sismico, permetterà all’edificio, in caso di evento sismico, di ridurre la probabilità di subire danni profondi. L’intervento, particolare proprio perché effettuato su un edificio esistente e non su uno in costruzione, consentirà così l’adeguamento sismico di una parte del: per la riqualificazione sismica dei corpi B e C dell’istituto, le cui costruzioni risalgono rispettivamente al 1963 e 1970, è stato scelto il metodo dell’isolamento alla base, attraverso appunto un isolatore sismico inserito in ciascuno dei pilastri, non invasivo e che potrà portare benefici concreti agli edifici senza spostare le lezioni dei duemila studenti iscritti all’anno scolastico in corso.