Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gaia Gigli e il padre di suo figlio: triste racconto

, ex corteggiatrice di, ha parlato per la prima volta di come ha cresciuto suoe del suo ex compagno. Lo ha fatto rispondendo su Instagram a una domanda che l’ha profondamente colpita. La fan Rachele le ha chiesto come sia riuscita a crescere da sola suoDiego, raccontando la sua esperienza di maternità al settimo mese.ha condiviso con i follower una parte intima e dolorosa della sua vita, offrendo supporto a chi si trova in situazioni simili.news: le parole disulla gravidanzaRachele, una ragazza che seguesu Instagram, ha scritto: “Ciao, piacere Rachele. Sono stata lasciata al 7° mese di gravidanza e mi mancano 25 gg al parto, come hai fatto a crescere tuoda sola? Io ti ammiro e stimo tanto. Vorrei la tua forza.