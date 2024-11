.com - Unlocking the Human Performance: l’evento di Hvalues per ottenere soluzioni veloci a problemi complessi

Nell’ambito della rassegna di eventi “Digital EvolutiOn Stage 2024” di degg s.r.l.,, presenta un workshop innovativo e interattivo “the”, che si terrà giovedì 28 novembre 2024, dalle 17:00 alle 20:00, presso il partner UP Urban Places – spazio di coworking, situato in Via Tiburtina 652a, 00159 Roma.Questo evento è dedicato agli HR manager, C-Level e a tutti i professionisti che operano nell’ambito delle Risorse Umane. Il focus sarà sul miglioramento delleaziendali attraverso la risorsa più preziosa: le persone. Durante il workshop, i partecipanti esplorerannopratiche per affrontarecomuni sul posto di lavoro. Attraverso esempi concreti e situazioni realidimostrerà come il suo approccio innovativo basato su tecnologie all’avanguardia, può realmente portare le aziende ad un livello dimai raggiunto prima.