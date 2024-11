Justcalcio.com - TS – “Davanti ci basta Milik”. Llorente si candida! “Un po’ di tempo e…”

2024-11-27 22:52:22 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport:Il Managing Director Football della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha presentato la sfida di Champions League contro l’Aston Villa nel pre partita ai microfoni di Amazon Prime. Il dirigente bianconero non ha voluto cercare alibi, nonostante i soli 14 giocatori di movimento a disposizione di Thiago Motta. Poi ha allargato il discorso anche sul mercato di gennaio e ha ribadito con chiarezza la strategia del club.Giuntoli su Aston Villa-Juve e il calciomercatoIl dirigente della Juve ha presentato così la sfida contro l’Aston Villa: “Certo, questa è una partita storica e fondamentale e dovremo portarla dalla nostra parte. Ci mancano un sacco di calciatori, ma tutti dobbiamo dare qualcosa in più. Perché zero giocatori convocati dalla Next Gen? I ragazzi hanno ancora bisogno di fare esperienza, prima di affacciarsi alla prima squadra”.