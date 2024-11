Ilfoglio.it - Trump e l’Europa? Il realismo, ahimè, prevale sull’ottimismo

Al direttore - Grillo chiede la riconta e Conte sogna la rimonta.Michele Magno Al direttore - Quelle sul finanziamento della sanità pubblica sono polemiche poco oneste, soprattutto quando provengono da Giuseppe Conte che era presidente del Consiglio (con maggioranza giallorossa) quando l’Italia rifiutò di aderire al Mes sanitario rinunciando a un prestito fino a 37 miliardi, praticamente regalato a un tasso dello 0,1 per cento, mentre il Btp Italia 2025 si vendeva a un tasso reale dell’1,40 per cento lordo/annuo (a cui ogni sei mesi sarebbe stata aggiunta l’inflazione) e con un premio fedeltà doppio rispetto al passato (pari all’8 per mille). Roberto Speranza, poi, era ministro della Salute in quel governo.Giuliano Cazzola Al direttore - L’arrivo del secondoismo alla Casa Bianca pone stringenti interrogativi inerenti alla politica interna e al ruolo mondiale degli Stati Uniti.