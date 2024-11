Quotidiano.net - Tre portate da mettere in tavola

Leggi su Quotidiano.net

SECONDI Brasato al rosso Conero INGREDIENTI E DOSI 800 g cappello del prete 2 cipolle 2 carote 2 coste di sedano 2 bacche di ginepro 1 cucchiaino pepe nero in grani 2 chiodi di garofano 1 mazzetto con timo, salvia, rosmarino, alloro 50 g burro. In una casseruola mettete la carne, le cipolle, le carote, le coste di sedano e il vino rosso (ne occorrerà una bottiglia). Aggiungete le spezie (chiuse in un sacchetto), la salvia, il rosmarino, timo e alloro. Lasciate marinare la carne per almeno otto ore; trascorso il tempo prendete la carne asciugatela e rosolatela in una casseruola con del burro. Unite ora tutta la marinata, comprese verdure e spezie e, a fuoco molto basso, cuocete per circa due ore e mezzo, avendo cura di girare la carne 2/3 volte senza forarla (per non farne uscire i succhi).