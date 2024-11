Sport.quotidiano.net - Tottenham-Roma: Ranieri torna in Inghilterra a caccia di tre punti. Formazioni e orari tv

Londra 27 novembre 2024 – Treper raddrizzare la stagione, spezzare un tabù che perdura da inizio annata e mettereimportanti nella propria classifica europea, non rosea come invece ci si poteva aspettare ai nastri di partenza. Lavola a Londra dove a New White Hart Lane affronterà ilin una sfida di vertice per blasone delle due squadre, ma che di fatto valeimportanti per mettere al sicuro un posto tra leche giocheranno almeno gli spareggi per gli ottavi di finale della competizione. Il calcio d'inizio nella capitale inglese è previsto per le ore 21. Ilva adi un riscatto in Europa. Dopo un paio di anni di assenza, sotto la guida di Ange Postecoglu, il club londinese è riuscito a ritrovare l'Europa, anche se non si è trattato di Champions League.