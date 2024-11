Tottenham-Roma Ranieri in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi su Sportface.it

Alle 19:00 di oggi, mercoledì 27 novembre il tecnico della, Claudioparlerà inper presentare la partita esterna contro il, in occasione della quinta giornata della fase campionato di Europa League. Dopo la sconfitta di Napoli, il tecnico deve fare diverse scelte di formazione, con un occhio anche al prossimo match contro l’Atalanta. In difesa cerca posto Hummels, mentre uno tra Mancini e Ndicka dovrebbe riposare. Celik e Ndicka saranno i terzini, mentre davanti a loro si preparano Soulè (in ballottaggio con El Shaarawy) e Zalewski. A centrocampo ci sono sei giocatori in lotta per due maglie: Pisilli, squalificato contro l’Atalanta, poi Cristante, Paredes, Kone, Pellegrini, Le Fee. Da valutare Dybala in attacco, mentre Artem Dovbyk sarà chiamato ad un’altra partita di sacrificio.