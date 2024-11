Lettera43.it - TikTok bloccherà i filtri di bellezza per gli adolescenti

si prepara a limitare l’accesso ad alcune funzioni. La piattaforma social ha infatti deciso di bloccare idiper i minori di 18 anni a seguito della crescente preoccupazione per ansia e perdita di autostima dopo un eccessivo utilizzo. Le restrizioni arriveranno nell’arco di alcune settimane e coinvolgeranno varie opzioni, tra cui il virale Bold Glamour che permette di modificare i lineamenti del viso in modo eccessivo. Stop anche aiper ingrandire gli occhi, rimpolpare le labbra e cambiare il tono della propria pelle. Lo ha annunciato la stessa società nel corso di un forum sulla sicurezza a Dublino, in cui ha anche annunciato novità per bloccare gli utenti di età inferiore ai 13 anni.blocca idipere rafforza il blocco per gli Under 13Riportando uno studio di The Conversation, il Guardian ha sottolineato come idisui social possano avere serie ripercussioni sulla salute mentale degli, in particolar modo sulle ragazze.