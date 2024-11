Lanazione.it - Tentano la rapina alla gioielleria. Niente carcere: faranno i volontari

Erano stati arrestati in flagranza di reato per la tentataGrotti, ieri i tre componenti della banda hanno patteggiato una pena di un anno e qualche mese ciascuno. Non torneranno inma dovranno svolgere lavori socialimente utili in un’associazione no profit in Campania. Era un lunedi mattina di fine settembre. Le sirene delle gazzelle dei carabinieri rompono il silenzio: scatta il blitz e in tre finiscono in manetta. I militari dell’Arma contestano una tentataa tre parneopei che avevano parcheggiato la loro moto davanti laGrotti, ai Porcinai. Sarebbero forse entrati in azione da lì a poco. A confermare i sospetti ci sono anche gli “attrezzi del mestiere“ che avevano con loro. Fascette da elettricista, nastro adesivo telato, una mazza e un caciavite di grandi dimensioni.