Tegola Futsal, Fernandez fuori fino a gennaio

Un respiro di speranza è quello che ha tirato forte laCesena dopo le due vittorie di fila a Rovereto e con il Verona che vedono ancora la formazione bianconera in una classifica complicata, in zona playout, con +5 rispetto alla retrocessione diretta e -1 dalla salvezza, ossia dall’accoppiata Modena e Leonardo. Ma venerdì scorso la vittoria è costata cara ai bianconeri (al momento con 8 punti in classifica). Infatti l’argentino, elemento in netta crescita, ha accusato un problema muscolare. In settimana verranno effettuati gli accertamenti necessari ma è molto probabile che possa tornare in campo a inizio. Sette punti nelle ultime quattro gare, da qui deve partire lache ha ritrovato la capacità di stare sul pezzo, di aumentare la personalità, insomma di essere squadra.