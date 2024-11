Lanazione.it - “Supporto ai caregiver”: il dottor Giorgeschi al congresso nazionale della SIDiN

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 27 novembre 2024 – L’esperienza dell’Istituto di Agazzi al- Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo. L’evento, in programma martedì 3 e mercoledì 4 dicembre a Genova, avrà come tema “Il Progetto di Vita - Dalle linee guida alle pratiche basate su evidenze” e offrirà un’occasione di condivisione di esperienze, studi e ricerche a cui contribuiranno professionisti di tutta la penisola. Tra questi sarà presente anche ilFabrizio, psicologo e direttore sociosanitario dei disturbi del neurosviluppo in età adulta dell’Istituto di Agazzi, che tratterà la delicata tematica delai, andando a presentare percorsi, interventi e buone pratiche rivolte ai familiari chiamati a occuparsi delle persone con disturbi dello spettro autistico.