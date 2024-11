Stellantis sospende attività carrozzerie Mirafiori dal 2 dicembre

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 nov. (askanews) –ha annunciato che procederà alla sospensione dell’delleal complesso didal 2 al 17, cui seguirà la chiusura collettiva dell’intero impianto – già precedentemente prevista in base ad accordi sindacali per le feste di fine anno – dal 18al 5 gennaio. La ragione, spiega il gruppo in una comunicazione alle organizzazioni sindacali, è la persistente situazione di incertezza nelle vendite di vetture elettriche in svariati mercati europei che rappresentano il 97% della produzione die di vetture del settore del lusso in alcuni paesi extraeuropei come Cina e Stati Uniti. Il segmento city car Bev in Europa nei primi 10 mesi dell’anno si è ridotto del 54% rispetto allo stesso periodo del 2023 e, allo stesso tempo in Italia, il mix Bev è su livelli molto bassi intorno al 4%.