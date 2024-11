Lanazione.it - Scontro tra moto e auto, gravissimo ragazzo di 17 anni

Signa (Firenze), 26 novembre 2024 – Pauroso incidente poco dopo le ore 21. Undi 17è venuto in contatto con la suacontro un’nel tratto della via Pistoiese che attraversa il territorio comunale di Signa in zona Sant’Angelo a Lecore all’altezza del distributore Tamoil. Il giovane, sbalzato di sella, ha fatto un volo di almeno tre metri, finendo con grande violenza sull’asfalto. Ai primi soccorritori le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Quasi istantaneo l’allarme al numero unico di emergenza 112, che ha inviato subito medico e soccorritori della Misericordia di Lastra a Signa in codice rosso, oltre ai carabinieri del comando di Signa per la viabilità e i rilievi tecnici di quanto accaduto. Violentissimo, dicevamo, lo, tanto che il, residente pare a Campi Bisenzio, avrebbe perso il casco nell’impatto.