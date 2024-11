Inter-news.it - Scaroni: «San Siro non è iconico, lo hanno reso tale Inter e Milan!»

Paolo, presidente del, ha anticipato l’vento di Giuseppe Marotta alla Sport Talk Industry. Le sue parole sullo stadio da Sport Mediaset.STADIO – La via intrapresa daè quella della permanenza nel quartiere San, ma non nello stesso stadio. Si è tornati ai progetti del passato, precisamente di 5 anni fa. Giuseppe Marotta mette fretta con il suovento relativo ai lavori e alle decisioni del mondo politico, Paoloanche e sottolinea una cosa: «Siamo ben contenti di rimanere a Sanperché è ben servito, è casa nostra e spero proprio che lo faremo. Noi teniamo bene aperta la porta di San Donato. C’è ottimismo, ma è difficile, è meglio tenere ben desto quello che abbiamo costruito fino a oggi. Sullo stadio è una storia lunga e pure noiosa. Oggi stiamo valutando l’ipotesi del 2019, un nuovo stadio a Sanaccanto al Meazza per poi trasformare il Meazza mantenendo alcune caratteristiche architettoniche utilizzando quell’area per tutta una serie di attività sportive e commerciali facendo quindi uno stadio che dovrà essere il più bello d’Europa.