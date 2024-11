Gaeta.it - Salvataggio incredibile di cuccioli abbandonati a Fordongianus da parte del corpo forestale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento straziante è risoltosi per fortuna in un atto distraordinario: settedi pastore maremmano sono stati recuperati in un’operazione condotta dalla stazione deldi Villaurbana. La scoperta è avvenuta a, una località situata nell’Oristanese, dove ierano statiin un sacco e lanciati da un ponte. La tempestività dell’intervento ha evitato conseguenze tragiche.La scoperta choc: un passante attentoLa segnalazione che ha portato aldeiè arrivata da un passante che, mentre attraversava il ponte, ha percepito i lamenti dei piccoli animali. Questo abitante della località, allarmato, ha sollevato lo sguardo e ha notato un sacco sospeso dai rami di un albero. Immediatamente, ha contattato le autorità competenti, richiedendo l’intervento del