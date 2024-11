Sabaudia, l’assessora Maracchioni legge in consiglio la lettera del Soroptimist International

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 novembre 2024-La violenza di genere non è solo un fatto privato, non è solo una questione di quattro mura, di urla soffocate, di sguardi che sfiorano. La violenza di genere è una piaga che si insinua ovunque, anche nei luoghi più insospettabili. Si nasconde sotto forma di battute cattive, di insulti mascherati da “piacevoli” commenti sul corpo delle donne, di parole velenose che nessuno sembra vedere o ascoltare, ma che feriscono ugualmente. E le donne? Le donne che siedono nei consigli comunali, che sono sindache o presidenti, che lavorano nelle istituzioni, che svolgono, con fatica e determinazione, il proprio lavoro senza cedere al silenzio, sono quelle che pagano il prezzo più alto. Perché loro non sono solo donne: sono nemiche di un sistema che non ha mai voluto riconoscere la loro forza mentale.