Lanazione.it - Rsa toscane sul piede di guerra: “Più fondi dalla Regione o aumentiamo le rette”

Firenze, 27 novembre 2024 – I gestori di numerose Rsadi nuovo suldi, per chiedere allail “riconoscimento dei costi effettivi e un adeguamento della quota sanitaria”. Con l’annuncio che, in caso di mancata risposta, saranno costretti ad aumentare le quote a carico delle famiglie di 5/6 euro al giorno da febbraio e di altri 5 euro nei mesi successivi. A lanciare l’allarme, ieri, Maurizio De Scalzi, Paolo Moneti, Andrea Blandi, Valentina Blandi, Franca Conte e Augusto Borsi, in rappresentanza di Anaste Toscana, Arat, Aret, Arsa, Agespi e Uneba Toscana, ma anche del Coordinamento Pollicino, relativo ai servizi per l’infanzia. “Guardiamo con preoccupazione alle notizie di un accordo su nuovi investimenti per il settore sociosanitario che non ci vede coinvolti – hanno detto -.