Ecodibergamo.it - Rotte di vita: il viaggio dell’esistenza

Leggi su Ecodibergamo.it

Ci sono viaggi che ci fanno attraversare deserti, come ha fatto Giambattista Caccia che ha salito le Ande e percorso il Sahara, e ci sono viaggi che ci portano a custodire un luogo, come è accaduto a Caterina Ongaro e il suo Farno. Ci sono poi viaggi interiori, come quello del pastore Marco Scandella e viaggi che ci portano nelle Ambasciate del mondo, come è accaduto a Nella Moioli. Viaggi che raccontano la storia locale, come ha fatto Angelo Orlandi a Calolziocorte, e viaggi, come quello di Gianluigi Gonella, che rivive attraverso il ricordo dei pazienti o una musica amata.