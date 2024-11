Gaeta.it - Ristoculture: il progetto che promuove la gastronomia e la cultura di Pesaro Urbino

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La provincia disi prepara a valorizzare ulteriormente il proprio patrimonio gastronomico con un’iniziativa denominata. Questo, nato sotto l’egida dell’associazione ristoratori di Confcommercio Marche Nord, ha come obiettivo fondamentale la salvaguardia dellaculinaria locale. In una realtà in cui la tradizione gastronomica è strettamente legata all’identitàle di un territorio,si propone di esaltare la storia, i prodotti e le peculiarità gastronomiche di questa area, attraverso la partecipazione attiva di ristoranti e istituzioni.Dettagli dele partecipantiha coinvolto tredici ristoranti, che hanno aderito all’iniziativa creando menù speciali contenenti ricette tradizionali reinterpretate.