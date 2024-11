Rigopiano chiesta revoca assoluzioni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.55 La Procura Generale della Corte di Cassazione, nel processo sulla tragedia di, ha chiesto l'annullamento dellequindi un nuovo processo per sei dirigenti della Regione Abruzzo. Inoltre è stato chiesto un appello bis per l'allora Prefetto di Pescara, per valutare altre accuse. L'Hoteldi Farindola fu travolto da una valanga il 18 gennaio 2017 e morirono 29 persone. Per il PG della Cassazione,"l'ordinanza di sgombero del l'Hotel, se assunta, avrebbe evidentemente evitato l'evento dannoso"