Metropolitanmagazine.it - RIFLESSI ha ospitato, nel centralissimo store di Roma, uno show cooking stellato firmato dal ristorante 2 stelle Michelin “Il Pagliaccio”

, 25 novembre 2024 – Da sempre in prima linea nel promuovere le bellezze e le eccellenze del Made in Italy, ancora una voltaè riuscita a sorprendere i tanti ospiti in un evento esclusivo che ha saputo mostrare in modo originale le straordinarie funzionalità di una delle novità più interessanti firmate dall’azienda. Un momento speciale di networking e convivialità per mostrare come le soluzioni d’arredo di, sartoriali e personalizzabili, siano sempre più orientate verso il benessere del consumatore.L’azienda, affermata realtà nel settore dell’arredo di design 100% Made in Italy, ha organizzato presso lo, uno dei più suggestivi punti vendita del marchio nella centralissima via Po’, un esclusivodal“Il”.