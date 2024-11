Lanazione.it - Ragazzini rapinati con taser e coltelli in pieno giorno. “Mio figlio sotto shock”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 27 novembre 2024 – Aggrediti cone addirittura unper due giubbotti alla moda, un paio di AirPods e un borsello a tracolla griffato. È molto preoccupante quello che è accaduto domenica scorsa, nel primo pomeriggio, a Novoli, a pochi passi dalla fermata della tramvia, davanti al supermercato Esselunga. Un gruppetto di 14enni è stato circondato da sei-sette giovani nordafricani. E tutto per portar loro via alcuni oggetti cult indossati dagli adolescenti, che non sanno resistere ai capi firmati. A raccontare l’accaduto è il padre di una delle due vittime: “Mioè molto scosso. Non è andato a scuola per due giorni - scuote la testa il padre -. Domenica scorsa si era organizzato con gli amici per andare in centro. Escono sempre in gruppo, anche per sentirsi più tranquilli.