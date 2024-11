Gqitalia.it - Rafa Nadal e Roger Federer spiegano come hanno trasformato la loro rivalità in un'amicizia indissolubile

Solo pochi mesi fa,si sono riuniti per un ultimo faccia a faccia. Sulle Dolomiti italiane, le due icone del tennis sono state fotogte da Annie Leibovitz per la nuova campagna Core Values di Louis Vuitton. Nell'istantanea, i due eterni rivali attraversano insieme un terreno innevato, nella stessa direzione, con izaini LV sulle spalle. Un'immagine insolita nel mondo competitivo dello sport, ma che ha perfettamente senso per il duo. Un momento iconico che ora svela un secondo capitolo in cui le cose sono un po' cambiate.Accompagnata dallo slogan: «Un viaggio leggendario verso la cima», la nuova puntata di Core Values mostraseduti sulla cima più alta della montagna mentre chiacchierano in modo rilassato.terminato ilviaggio, è ora di fare un bilancio di ciò chefatto e di intraprenderne uno nuovo.