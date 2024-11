Picchia la compagna 58enne per strada | 21enne arrestato in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Un ragazzo di 21 anni, di origini tunisine e residente a Minturno, è statodai Carabinieri della Stazione di Scauri dopo un episodio di violenza in famiglia avvenuto in piena notte su pubblica via. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato, grazie alla segnalazione di un testimone al 112 N.U.E.. La vittima dell’aggressione è una donna di 58 anni,convivente del giovane, che ha subito ferite in seguito alla violenza.Un passato di violenze mai denunciateL’aggressione è avvenuta per motivi futili e la donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Purtroppo, non è stata la prima volta che la donna ha subito violenze. Le autorità hanno scoperto che la vittima aveva subito ripetuti episodi di violenza fisica e verbale fin dal mese di giugno, ma non aveva mai presentato una denuncia.