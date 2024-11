Omette di dichiarare al fisco introiti per oltre 10 milioni, nei guai un commerciante all'ingrosso

Leggi su Corrieretoscano.it

LIVORNO –dialper10, neiundi Livorno. Un altro risultato raggiunto dall’attività di polizia economico-finanziaria dei reparti del corpo coordinati dal comando provinciale di Livorno, con la principale finalità di scovare, in tutti i settori economici e professionali, le forme di evasione fiscale più consistenti e dannose.Dagli approfondimento il Nucleo di polizia economico-finanziaria labronico ha quindi individuato undel capoluogo, che già ad un primo screening patrimoniale risultava non in linea con i servizi forniti e la situazione contabile e commerciale, peraltro senza aver presentato alcun modello dichiarativo per 3 anni. L’attività di approfondimento è quindi proseguita con l’avvio di una vera e propria ispezione fiscale eseguita nei confronti dell’attività, con l’effettuazione di un accesso nell’esercizio.