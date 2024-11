Ilrestodelcarlino.it - Non solo l’ex Eridania: "Rinasceranno 5 luoghi"

Il sindaco Gian Luca Zattini ha consegnato, come previsto dal regolamento, le linee programmatiche di governo relative ai progetti e alle azioni da realizzare nei prossimi cinque anni. Documento che entro un mese dovrà essere ora discusso dal consiglio comunale. "Non nascondo che siano stati mesi impegnativi – ha esordito il sindaco, Gian Luca Zattini, prendendo la parola ieri –, sia dal punto di vista personale, che, come è evidente, dal punto di vista politico". Zattini ha poi proseguito andando a illustrare brevemente i punti principali. "Il primo è il Pnrr; grazie ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alle capacità dei nostri dipendenti, abbiamo intercettato più di 81 milioni di euro e candidato decine di progetti per oltre 400 imprese coinvolte. Con l’obiettivo di chiudere tutti i cantieri entro due anni, stiamo accelerando lo sviluppo verde e digitale della nostra città, abbiamo risposto positivamente alla sfida dell’inclusione sociale, della coesione e della rigenerazione urbana".