Napoli, la coppia Lukaku-Kvara non ingrana e l'attacco fatica

, 27 novembre 2024 - Altro che 'gemelli del gol': vola uno e l'altro entra in difficoltà, e viceversa. I protagonisti sono, in ordine sparso a seconda del momento storico, Romelue Khvichatskhelia, ma la buona notizia per Antonio Conte è che di questa staffetta tutt'altro che voluta e gradita ilnon sembra pagarne lo scotto. Anzi: gli azzurri hanno superato la parte più complicata del calendario del girone di andata difendendo il primo posto in classifica, seppur per un solo punto, e nel prossimo turno 'rischiano' di avere un'altra chance per tentare un allungo, nel caso, da provare a far durare di più del precedente. Per farlo servirà battere a domicilio un Torino in difficoltà dopo un inizio di stagione molto promettente e aspettare i risultati delle inseguitrici, che tra scontri diretti e sfide molto complesse potrebbero vivere un fine settimana tutt'altro che semplice.