Milano cocaina in viale Sarca Il trucco del caffè non riesce | tre arresti

, 27 novembre 2024 – Stavano transitando ina bordo di un’auto che procedeva a una velocità sostenuta. Sulla carreggiata opposta, per loro sfortuna, transitava una pattuglia della volante del Commissariato Greco Turro che ha deciso di fermare il veicolo. All’interno tre soggetti e, soprattutto un forte odore di hashish proveniente dall’abitacolo, il che ha spinto a procedere con un controllo approfondito degli occupanti e del veicolo. Durante la perquisizione, il 22enne è stato trovato in possesso di tre involucri diper un peso complessivo di circa 5 grammi e altri 5 grammi di hashish. Inoltre, all'interno del veicolo sono stati rinvenuti due sacchetti trasparenti contenenti 2,520 kg di, un bilancino di precisione e 12 buste vuote, di cui tre risultavano sporche di una sostanza simile al, presumibilmente utilizzata per mascherare l'odore delle sostanze stupefacenti.