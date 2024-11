Panorama.it - “Maleducati”. Perché l’educazione è centrale nel funzionamento della democrazia

Leggi su Panorama.it

Ci sono domande che acquistano un peso rilevante nella vita di unae, di riflesso, in quella dei cittadini e che mai come in questa fase storica si moltiplicano a dismisura.«Cosa succede a una società quando non viene assicurato a ogni cittadino un livello adeguato di educazione? Cosa accade a una persona che non possiede gli strumenti essenziali per comprendere il mondo? Come si fa a garantire ildi unaquando chi la abita non è messo nella condizione di offrire il proprio contributo?».Sono soltanto alcuni degli interrogativi che si è posto Mario Caligiuri nel suo ultimo saggio “. Educazione, disinformazione ein Italia” (Luiss University Press, 2024) di fronte alle gravi carenze educative e alla crescente disinformazione riscontrabili anche nel nostro Paese.