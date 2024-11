Thesocialpost.it - Lodi, Fabio Not morto nel violento schianto frontale: aveva 57 anni e lavorava all’Esselunga

Leggi su Thesocialpost.it

Un 53enne è deceduto nella serata di lunedì 25 novembre aseguito di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 9, via Emilia, nel territorio comunale di Tavazzano con Villavesco (in provincia di). Stando a una prima ricostruzione, l’auto sulla quale stava viaggiando si sarebbe schiantata frontalmente con un’altra vettura per cause che sono ancora in fase di accertamento. L’altro automobilista, un 47enne, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre è rimasto illeso un terzo uomo di 41.Leggi anche:Canone Rai, Lega e Forza Italia ancora divise. Rabbia Meloni: “Adesso basta litigare”Loè avvenuto qualche minuto dopo le 21 del 25 novembre. Come riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l’impatto si è verificato lungo il rettilineo di via Emilia che collega la rotonda di innesto di via Majorana con lo svincolo per la provinciale 218.