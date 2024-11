Oasport.it - LIVE Aston Villa-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA: Thiago Motta punta su Weah!

20.06 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Martinez; Cash, Torres, Diego Carlos, Digne; Kamara, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. All. Emery(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz;. All.20.05 Buonasera e benvenuti alladi.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualeinin piena emergenza.Con una rosa praticamente "distrutta" dagli infortuni laè in Inghilterra per affrontare l'nella quinta sfida della fase campionato di. Dopo una sconfitta e un pareggio il tecnico bianconerovuole ritrovare la via giusta anche in Europa dove l'obiettivo è quello di prendere uno dei primi otto posti in classifica per accedere agli ottavi di finale senza passare dai playoff.