Gaeta.it - L’ex boss Vallanzasca resta in carcere: complicazioni per il trasferimento

Facebook WhatsAppTwitter Dopo oltre due mesi di attesa,leader della banda della Comasina, RENATO, continua a scontare la sua pena neldi BOLLATE. A 74 anni, il noto criminale italiano, condannato con “fine pena mai”, è rimasto nel penitenziario per motivi legati a questioni legali e burocratiche da risolvere prima del.Le condizioni di salute diDa fonti qualificate, emerge che le condizioni fisiche dinon sono ottimali. Sebbene si trovi in un ambiente protetto, il 74enne presenta difficoltà motorie che gli rendono faticoso camminare. Questa situazione è stata identificata dai medici dell’istituto, che seguono personalmente la sua evoluzione clinica. Le problematiche di mobilità sembrano essere connesse non solo all’età avanzata, ma anche a precedenti problemi di salute che hanno afflitto il detenuto nel corso degli anni.