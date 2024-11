Lettera43.it - Lega Serie A, se Casini non si ricandida è corsa a tre per la presidenza

Leggi su Lettera43.it

Mentre Gabriele Gravina lavora per restare alla guida della Figc, non si placano le grandi manovre alla ricerca dell’uomo giusto da piazzare alladellaA al posto di Lorenzo, che è in carica dall’11 maggio 2022 quando subentrò a Paolo Del Pino. Tutto fa pensare infatti cheabbia deciso di nonrsi. Ora si tratta di capire quali sono i profili in lizza per la sua successione.Lorenzo(Imagoeconomica).Già durante la sosta del campionato di novembre si è vociferato di un summit segreto ad Appiano Gentile, nel centro sportivo dell’Inter, dove erano presenti – tra gli altri – Gravina, il presidente dell’Inter Beppe Marotta e l’amministratore deto dell’Atalanta Luca Percassi con il direttore generale Umberto Marino. Sul tavolo c’era proprio il tema caldo della figura da proporre in chiave anti-