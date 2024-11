Lettera43.it - Lazio, la protesta dei tifosi dopo il divieto di seguire la squadra ad Amsterdam: «Atto di razzismo»

La decisione delle autorità didi vietare aidellal’accesso alla trasferta del 12 dicembre contro l’Ajax, in occasione della sesta giornata di Europa League, ha generato moti dinel mondo biancoceleste. Sono circa 2.600 gli appassionati che avevano già acquistato i biglietti e prenotato voli e hotel per la trasferta olandese, ora bloccati dal provvedimento. Un gruppo di circa 500ha affidato all’avvocato Giacomo Marini il compito di presentare una denuncia contro il sindaco della capitale olandese, il capo della polizia locale e il governo: «Stiamo preparando la denuncia», ha spiegato il legale, «perché siamo di fronte a un gravedie discriminazione. Non è accettabile, dovrebbe intervenire anche il governo del nostro Paese».I perché delimposto dalle autorità olandesi aidellaLe autorità dihanno giustificato ilcitando i disordini verificatisi il 7 e 8 novembre durante Ajax-Maccabi Tel Aviv, culminati in scontri tra manifestanti pro-Palestina e ultras israeliani, con 62 arresti.