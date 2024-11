Ilrestodelcarlino.it - L’asilo di via Talpa andrà al Gentili

di viasarà delocalizzato in rione Di Contro e la struttura originaria, realizzata da Luigi Cristini, non sarà demolita. Questa è una delle novità emerse dal Consiglio comunale di lunedì sera. A parlare del futuro dell’edificio, originario del 1964, poi ampliato nel 1982, è stata la sindaca, Rosa Piermattei, in risposta alla domanda dei consiglieri Tarcisio Antognozzi e Tiziana Gazzellini. L’assise si è aperta con le consuete comunicazioni del primo cittadino in relazione alla ricostruzione post sisma per la quale sono state presentate mille pratiche. Il finanziamento delle pratiche private, di quelle che fanno riferimento agli edifici pubblici e ai luoghi di culto e i contributi concessi per la delocalizzazione delle attività produttive, ha superato i 430 milioni di euro.