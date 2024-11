Gaeta.it - La stagione sciistica 2023-2024 in Valle d’Aosta: aperture e novità nei comprensori

Lasi prepara ad accogliere gli appassionati di sci con l'apertura dei principalia partire dal 30 novembre. Questapromette di offrire numerosissime opportunità per gli sportivi, grazie a una serie die tariffe promozionali su piste e impianti di risalita. La notizia di questearriva in un momento di grande aspettativa per gli amanti della neve, che possono finalmente prenotare le loro giornate sulle piste.nei principaliIl 30 novembre rappresenta la data chiave in cui inizierà ufficialmente lain due deipiù noti della regione: Courmayeur e La Thuile. La località di Breuil-Cervinia ha già dato il via allacon l'apertura delle sue piste sul versante italiano, e nell'ultimo giorno del mese si uniranno a essa Courmayeur e La Thuile.