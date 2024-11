Secoloditalia.it - La nuda verità di Osho (Palmaroli): “Tanti fanno finta di essere di sinistra per non sentirsi esclusi”

«Ho anche amici di, una marea.”, racconta al Corriere Federico, meglio noto come. In una lunga intervista ad Alessandra Arachi, l’autore satirico svela alcuni retroscena sui suoi rapporti con la politica e con i politici in particolare. Dall’amicizia con Giorgia Meloni ai complimenti di Paolo Gentiloni, ai like di Fratoianni ed Elly Schlein.Paolo Gentiloni quando era presidente del Consiglio, su un giornale è finita una sua foto con le mani in tasca. Gli ho fatto dire: “Me so’ fregato i Ringo. “». E Gentiloni?«Mi ha chiamato a Palazzo Chigi. Mi ha fatto chiamare da Filippo Sensi, si era divertito. Io sono andato e gli ho detto: “Sono venuto a riprendermi i Ringo”. Sono uscite nostre foto. Se fossero state foto mie con Giorgia Meloni cosa sarebbe successo?».ricorda: «La mia vita non è cambiata da quando Giorgia Meloni è diventata presidente del Consiglio», e che l’amicizia con l’attuale premier risale a «quando Fratelli d’Italia aveva percentuali bassissime».