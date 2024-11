Ilrestodelcarlino.it - "La mia passione nata con Dylan Dog"

Lady Spider e Batman rockabilly sono solo alcuni dei personaggi creati dal fumettista cesenate Denis Medri, che sarà tra gli ospiti presenti questo weekend alla fiera del fumetto Gamics Cesena. L’artista e illustratore, che ha frequentato la scuola del fumetto di Milano, collabora con varie testate tra Italia, Stati Uniti e Francia, spaziando dai fumetti ai giochi di società e di carte collezionabili. Medri è noto sul web per le sue riletture di personaggi classici, tra cui appunto Lady Spider, che è apparsa anche nel celebratissimo film d’animazione ‘Spiderman across the Spider-verse’. Medri, cosa farà alla fiera? "Sarò uno degli illustratori presenti nell’artist alley, perciò passerò gran parte del mio tempo a disegnare sketch in una sorta di firmacopie. Sarà una bella occasione per fare delle chiacchiere con i fan e far conoscere i miei lavori".