Formiche.net - Kyiv e Gaza, come è lontana la fine delle guerre. Parla Nelli Feroci

Leggi su Formiche.net

“Sono abbastanza scettico sulle prospettive di pace in Ucraina e anche nella regione mediorientale. Immagino magari un conflitto a minore intensità: sarebbe già un risultato, ma in un quadro di sostanziale e permanente instabilità”. Così a Formiche.net l’ambasciatore Ferdinando, presidente dello IAI, già Rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea e commissario europeo per l’Industria e l’imprenditoria nella Commissione Barroso. Punto di partenza del ragionamento dell’esperto diplomatico è il G7 di Fiuggi, conclusosi nelle stesse ore in cui veniva annunciato il cessate il fuoco in libano, e che si intreccia ad una serie di variabilile prossime mosse dell’amministrazione americana e le richieste di Putin in Ucraina.Che bilancio si può fare del G7 di Fiuggi?Dal vertice di Fiuggi viene un messaggio di fermo sostegno all’Ucraina, per certi aspetti atteso e prevedibile, ma comunque resta sempre un passaggio importante che i sette grandi anche in questa occasione abbiano mantenuto la linea, nonostante tutto quello che sta succedendo sia in loco sia rispetto a possibili evoluzioni conseguenti alle elezioni americane.