Kvara-Napoli, spunta il vero problema per il rinnovo: Il retroscena della Gazzetta

Emergono nuovi dettagli sulla trattativa per il georgiano. La questione clausola blocca l’accordo con De Laurentiis.Il futuro di Khvichatskhelia alè ancora tutto da scrivere. Secondo quanto rivelato da Ladello Sport, la trattativa per ildel georgiano sta incontrando un ostacolo importante.Il talento azzurro, arrivato nel 2022 con uno stipendio di 1,3 milioni poi salito a 1,8, è al centro di una complessa vicenda di mercato. “L’exploit ha spinto il management a trattare unche non è mai arrivato”, scrive il quotidiano rosa. Il ds Manna, delegato da De Laurentiis, ha messo sul tavolo 6 milioni (bonus inclusi) fino al 2029, contro gli 8 richiesti dall’entourage del giocatore.Ma ilnodoquestione è un altro: “Ilè la clausola rescissoria.