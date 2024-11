Calciomercato.it - Isybank University Master: i vincitori del grande torneo di gaming alla Milano Games Week

successo per la finalissima della, il piùnazionale universitario di videogiochi supportato daGiuntasua quinta edizione, la competizione è stata ospitata nella cornice più iconica delitaliano e ha visto la partecipazione di decine di università da tutta Italia, culminando in una giornata di spettacolo e adrenalina pura. Una giornata all’insegna delcompetitivo., il giorno della finale (Calciomercato.it)La giornata è stata un crescendo di emozioni. Nei quarti e nelle semifinali, dodici talentuosi concorrenti si sono sfidati a colpi di strategia e abilità, fino a determinare i magnifici quattro che hanno avuto accessofinale, battezzata “dei Campioni”. Qui, due giocatori per Clash Royale – Ferdinando Mondello alias “Ferdi” dell’Università degli Studi di Palermo e Davide Del Como alias “Ares” dell’Università degli Studi di Bologna e due player per Rocket League – Matteo Bruschetta alias “Sorius” dell’Università Federico II di Napoli e Giacomo Zanini alias “MockingJay” dell’Università degli Studi di Ferrara, si sono sfidati per alzare al cielo l’iconico trofeo della competizione.