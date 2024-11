Inter-news.it - Inter-Lipsia IN tre punti: il piano di Inzaghi funziona ma all’opposto

vale momentaneamente la vetta in Champions League per la squadra di, aspettando il Liverpool di scena contro il Real Madrid. Situazione già ben più che ottimale, oggi. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la quinta giornata di UEFA Champions LeagueMILANO – L’di Simonecontinua a vincere di misura in UEFA Champions League e mantenere la porta inviolata dopo cinque giornate. Sconfitti anche i tedeschi del RasenBallsport Leipzig – ovvero il– di Marco Rose, che rimangono a quota zero in classifica. Primo posto a quota 13, anche se il Liverpool (12) in casa contro il Real Madrid (6) può ancora attuare il sorpasso. Qualificazione più vicina? Sicuramente sì ma il vero obiettivo dell’resta la Top-8, magari proprio da capolista.