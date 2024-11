Ilfattoquotidiano.it - In quanti modi si superano le liste di attesa? L’Italia è proprio un Paese strano…

unstrano. Inventano le leggi e tutti cercano il modo di superarle o di deviarle. La nostra inventiva è anche meglio della nostra immaginazione. Ma quando si tratta di bene comune, e ancor più di salute, non si dovrebbe mai mettere in atto “artifizi”, e non è detto che siano pochi, per arrivare prima. In salute, semmai, dovremmo gareggiare tutti alla pari.Partendo dallediper visite, esami o interventi. La mia proposta ormai, almeno quelli che mi leggono, la conoscono a memoria. Potremmo riassumerla in un nuovo spunto che potrebbe essere diffuso tramite social, che vorrei fondare nel prossimo anno, dal nome “Quattro righe di sanità”. Delle brevi pillole per una sanità saggia, senza pregiudizi, senza scavallamenti. Solo per tutti. E partireidalledi: “tutte le strutture pubbliche e private accreditate devono sospendere ogni attività privata fino a quando lediper visite, esami e interventi non corrispondano a quelle limite decise per ogni patologie dalle corrispondenti società specialistiche”.