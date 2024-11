Iodonna.it - In prima tv il dramma indie di Michael Morris, interpretato da una bravissima e viscerale Andrea Riseborough

In Italia non è uscito al cinema, ma si tratta di uno dei film americanipiù importanti degli ultimi anni. A Leslie (2022) di, in onda questa sera alle 21:10 su Rai Movie, è unesistenziale che getta una luce d’ingrandimento preziosa sui conflitti della provincia statunitense. La protagonista è la britannica(43 anni), candidata all’Oscar per questa interpretazione, che offre anima a e corpo a un personaggio derelitto ma che non affonda. Trovando il coraggio per resistere anche di fronte alle situazioni della vita più complicate e dolorose. Una dolente ballata-country, che si aggancia alla tradizione dei perdenti della working class americana, mostrando il fallimento di una madre single del Texas, che vince quasi 200mila dollari alla lotteria e, schiacciata dalla dipendenza per l’alcol, va comunque incontro a un futuro senza prospettive.