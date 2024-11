Ilrestodelcarlino.it - "Imprenditori in rete". L’idea di Casavecchia

Da Cagli fino in Europa. Nasce unaEuropea di Supporto per: "Un’iniziativa per affrontare il futuro del lavoro".è di un giovane imprenditore di Cagli, Riccardo. Signor, di cosa si tratta? "Oggi glidevono affrontare sfide sempre più complesse. Per questo, insieme a un gruppo divisionari, abbiamo deciso di creare unaunica che supporti in maniera pratica – e non solo teorica – la crescita die aspiranti tali in tutta Europa. È un progetto concreto, pensato per chi vuole evolversi e costruire qualcosa di grande in un mondo in rapida trasformazione". Qual è l’obiettivo? "Il nostro obiettivo è ambizioso ma chiaro: formareveramente liberi, capaci di gestire le loro aziende senza rimanerne schiavi.