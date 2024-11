Ilrestodelcarlino.it - Granchio blu, il regalo di Natale. Cassa integrazione per i pescatori

Sgravi contributivi per chi assume e laagricola (Cisoa) estesa a tutto il comparto. Una boccata d’ossigeno per migliaia didi Goro e Comacchio è arrivata, con il via libera l’altra sera nel consiglio dei ministri del disegno di legge sulla valorizzazione della risorsa mare. Viene concessa – il provvedimento era atteso ormai da mesi da tante famiglie stremate dall’emergenzablu e rimaste senza reddito – la ’disoccupazione’ ammortizzatore sociale che rapprenta in alcuni casi ormai la sopravvivenza. "Il governo Meloni risponde con i fatti alle richieste dei nostri. Dopo la modifica della legge 102 nella scorsa legge di bilancio, in cui finalmente abbiamo messo fine alla disparità trae agricoltori, all’interno del sistema della produzione, vengono introdotte misure sociali che possono sostenere la manodopera e arginare la crisi occupazionale", le parole del ministro Francesco Lollobrigida.