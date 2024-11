Laprimapagina.it - “Ghost rider” è il nuovo singolo dei Roundeep

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 29 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, ildeidisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 22 novembre.“” è un brano che si presenta come un’esperienza musicale intensa, che mescola sonorità rock aggressive con testi profondi e inquietanti. Il tema centrale del brano è il viaggio verso l’ignoto, caratterizzato da emozioni di ansia e paura. La figura del “” è descritta come simbolica: rappresenta il giudizio, la vendetta e la forza inesorabile della giustizia, un’entità che ricorda come le azioni abbiano sempre delle conseguenze. In questo senso, il “” è un simbolo di un ritorno, come un’onda che rifluisce verso chi l’ha generata, evocando l’idea di karma.Il pezzo si presenta anche come un inno di sfida e resa, dove l’inquietudine e la tensione sono protagoniste, conducendo gli ascoltatori in una sorta di “notte senza fine”.