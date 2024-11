Gaeta.it - Fragilità sociali a Formia: i centri diurni in crisi e l’assenza di soluzioni concrete

A, l'attenzione allediventa un tema scottante tra i consiglieri comunali di minoranza. Le difficoltà sono amplificate dalla chiusura del Centro diurno dell'Herasmus e dalla situazione critica del centro L'Aquilone. I ritardi nelle risposte da parte dell'amministrazione di Taddeo suscitano preoccupazione tra chi dipende dai servizi per disabilità grave. La gestione di questi, ormai a rischio, evidenzia la mancanza di una programmazione adeguata a tutela delle persone più vulnerabili.Il centro diurno dell'Herasmus chiuso senza alternativeUna delle situazioni più preoccupanti in città è la chiusura del Centro diurno dell'Herasmus, avvenuta circa due settimane fa. A oggi, non ci sono state comunicazioni da parte dell'amministrazione comunale riguardo alle misure da adottare per garantire continuità ai servizi.